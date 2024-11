Meteo Corigliano Calabro, le previsioni per la prossima settimana 4 – 7 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 40%, con temperature intorno ai +13,7°C. Durante la mattina, il cielo si schiarirà, raggiungendo +20,6°C alle 11:00 e una bassa umidità del 52%. Nel pomeriggio, si prevede un clima stabile con temperature attorno ai +19,3°C. Martedì, il cielo sarà sereno, con temperature che saliranno fino a +20,4°C. Mercoledì, si assisterà a nubi sparse e temperature di +19,6°C. Giovedì, il cielo rimarrà sereno, con un massimo di +18,2°C. Le condizioni generali saranno di bel tempo e temperature miti.

Lunedì 4 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 40%. La temperatura si attesterà intorno ai +13,7°C, con una temperatura percepita di +13,1°C. La velocità del vento sarà di 3 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche fino a 4,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno a partire dalle 07:00. La temperatura salirà fino a +20,6°C alle 11:00, con una temperatura percepita di +20,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,7 km/h da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 6%, e l’umidità scenderà al 52%.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile, con cielo sereno fino alle 14:00, quando si registreranno poche nuvole e una temperatura di +19,3°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 5,7 km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 60%. Le condizioni di nubi sparse si presenteranno a partire dalle 15:00, con una temperatura in calo a +17,9°C.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente poco nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a +13,4°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 3 km/h, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 79%. La pressione atmosferica rimarrà costante attorno ai 1025 hPa.

Martedì 5 Novembre

Durante la notte di Martedì 5 Novembre, le condizioni meteorologiche si presenteranno con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 23%. La temperatura si aggirerà intorno ai +13,2°C, con una temperatura percepita di +12,6°C. La velocità del vento sarà di 3,6 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche fino a 5,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno a partire dalle 07:00, con temperature che saliranno fino a +20,4°C alle 11:00. La temperatura percepita sarà di +19,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,4 km/h da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 8%, e l’umidità scenderà al 50%.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile, con cielo sereno fino alle 14:00, quando si registrerà una temperatura di +18,9°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 6,6 km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 61%. Le condizioni di nubi sparse si presenteranno a partire dalle 20:00, con una temperatura in calo a +13,4°C.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente poco nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a +13°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 4,2 km/h, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 66%. La pressione atmosferica rimarrà costante attorno ai 1024 hPa.

Mercoledì 6 Novembre

Durante la notte di Mercoledì 6 Novembre, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 60%. La temperatura si attesterà intorno ai +12,8°C, con una temperatura percepita di +11,7°C. La velocità del vento sarà di 4,3 km/h, proveniente da Sud, con raffiche fino a 5,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto a partire dalle 07:00, con temperature che saliranno fino a +19,6°C alle 11:00. La temperatura percepita sarà di +19°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8 km/h da Nord Est. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 91%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 51%.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile, con nubi sparse fino alle 15:00, quando si registrerà una temperatura di +16,9°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 6,3 km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 79%. Le condizioni di cielo sereno si presenteranno a partire dalle 18:00, con una temperatura in calo a +13,6°C.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno fino a +12,5°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 2,3 km/h, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 88%. La pressione atmosferica rimarrà costante attorno ai 1028 hPa.

Giovedì 7 Novembre

Durante la notte di Giovedì 7 Novembre, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 4%. La temperatura si attesterà intorno ai +12,3°C, con una temperatura percepita di +11,9°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche fino a 5,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1028 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno a partire dalle 07:00, con temperature che saliranno fino a +17,3°C alle 08:00. La temperatura percepita sarà di +16,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 3,9 km/h da Nord Est. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 38%, e l’umidità scenderà al 66%.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile, con poche nuvole fino alle 14:00, quando si registrerà una temperatura di +18,2°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 6,3 km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 69%. Le condizioni di nubi sparse si presenteranno a partire dalle 15:00, con una temperatura in calo a +17,3°C.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno fino a +12,7°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 2,3 km/h, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 90%. La pressione atmosferica rimarrà costante attorno ai 1028 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che varieranno da un minimo di +12°C a un massimo di +20°C. Le condizioni di vento saranno generalmente leggere, con umidità che si manterrà su livelli moderati. Si consiglia di approfittare delle belle giornate, soprattutto durante le ore diurne, per attività all’aperto.

