Meteo Cormano, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cormano di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 10°C e i 14°C, mentre i venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da est. L’umidità si attesterà attorno al 60-70%, garantendo un clima gradevole per gran parte della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 10°C. La mattina proseguirà con cieli sereni, con una temperatura che raggiungerà i 13,7°C entro le ore 11:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra i 2,9 km/h e i 6,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53%, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente umida.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 14,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera intensificazione della brezza. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un clima piacevole, ideale per attività all’aperto. La copertura nuvolosa rimarrà assente fino alle ore 18:00, quando si inizierà a notare un incremento delle nubi.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse che aumenteranno progressivamente. Le temperature scenderanno a circa 10°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 76% entro la mezzanotte. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con una velocità che non supererà i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cormano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni, con un aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Cormano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.8° perc. +9.9° Assenti 4.6 ENE max 5 Grecale 72 % 1024 hPa 4 cielo sereno +10.2° perc. +9.2° Assenti 3.2 ENE max 3.8 Grecale 73 % 1024 hPa 7 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.1 ESE max 6 Scirocco 72 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.8° perc. +11.6° Assenti 3.9 ESE max 5.2 Scirocco 58 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14.6° perc. +13.4° Assenti 5 ESE max 5.9 Scirocco 49 % 1023 hPa 16 cielo sereno +12.8° perc. +11.6° Assenti 6.3 SE max 10.8 Scirocco 58 % 1023 hPa 19 cielo sereno +11.1° perc. +10° Assenti 4.4 E max 8.8 Levante 64 % 1023 hPa 22 nubi sparse +10.5° perc. +9.4° Assenti 4.4 E max 7.9 Levante 66 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.