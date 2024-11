Meteo Cormano, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Cormano per Venerdì 22 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi durante tutta la giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, favorendo l’irraggiamento solare e un clima gradevole. I venti, moderati e freschi, contribuiranno a mantenere l’aria frizzante, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 3,5°C, con un cielo inizialmente coperto che si schiarirà progressivamente. La velocità del vento sarà di circa 8,5 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 12,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 993 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni, con un cielo completamente sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 9,7°C intorno a mezzogiorno, con una temperatura percepita di 7,5°C. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 15,3 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà progressivamente fino al 24%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 9,9°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento si manterranno moderate, con velocità che varieranno tra 10,6 km/h e 13 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque su valori accettabili.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 4°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, favorendo un’atmosfera tranquilla e fresca. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 11 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cormano indicano una giornata di Venerdì 22 Novembre caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con cieli sereni e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le fresche serate invernali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Cormano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +3.1° perc. +0.4° Assenti 10.4 ONO max 19.5 Maestrale 75 % 994 hPa 4 nubi sparse +2.5° perc. -1.4° Assenti 15.7 OSO max 37 Libeccio 70 % 998 hPa 7 cielo sereno +4° perc. +0.8° Assenti 13.6 NO max 43.7 Maestrale 54 % 1001 hPa 10 cielo sereno +8.2° perc. +5.4° Assenti 17.6 N max 40.5 Tramontana 31 % 1004 hPa 13 cielo sereno +9.9° perc. +8° Assenti 13 NNO max 24.8 Maestrale 21 % 1007 hPa 16 cielo sereno +7.5° perc. +5.5° Assenti 10.7 NO max 23.6 Maestrale 30 % 1010 hPa 19 cielo sereno +5.2° perc. +2.5° Assenti 12 NO max 27.3 Maestrale 39 % 1014 hPa 22 cielo sereno +3.9° perc. +1.1° Assenti 11.2 NO max 26.1 Maestrale 37 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:44

