Meteo Cornaredo, le previsioni per domani domenica 3 novembre

Le previsioni meteo per Cornaredo di Domenica 3 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo sereno nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con una temperatura massima che raggiungerà i 18°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, contribuendo a una sensazione di piacevole tranquillità.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 14,4°C. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mentre la velocità del vento sarà di circa 3,2 km/h da Nord Est. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 86% alle 5:00, con temperature che scenderanno fino a 13,1°C.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente. Alle 7:00, si registreranno poche nuvole e una temperatura di 13,1°C, con un’umidità del 80%. Proseguendo fino alle 12:00, la temperatura salirà fino a 17,8°C, mantenendo una copertura nuvolosa attorno al 42%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità comprese tra 2,7 km/h e 4,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno e le temperature raggiungeranno il picco di 18°C alle 14:00. L’umidità scenderà al 63%, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 5,7 km/h. Le condizioni rimarranno stabili fino a sera, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C.

La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 14°C alle 23:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’84%, mentre il vento sarà quasi assente, con velocità inferiori a 1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cornaredo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori miti e cieli sereni. Si prevede che il clima rimanga gradevole, rendendo possibile godere di attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Cornaredo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.1° perc. +13.5° Assenti 2.6 E max 2.7 Levante 72 % 1026 hPa 4 cielo coperto +13.3° perc. +12.7° Assenti 3.9 ENE max 4.2 Grecale 77 % 1026 hPa 7 poche nuvole +13.1° perc. +12.6° Assenti 2.8 E max 3.7 Levante 80 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 4.4 SE max 5.7 Scirocco 70 % 1027 hPa 13 cielo sereno +18° perc. +17.5° Assenti 4.3 SSE max 3.3 Scirocco 62 % 1025 hPa 16 cielo sereno +16.7° perc. +16.2° Assenti 5.5 SE max 7.7 Scirocco 71 % 1025 hPa 19 cielo sereno +15.1° perc. +14.7° Assenti 2.5 SE max 2.5 Scirocco 79 % 1026 hPa 22 cielo sereno +14.3° perc. +13.9° Assenti 1.2 SE max 1.5 Scirocco 83 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:04

