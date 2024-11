Meteo Cornaredo, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Cornaredo si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera tendenza a schiarirsi nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +9,1°C e +12,8°C durante il giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 60%. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni assente, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene il cielo rimanga nuvoloso.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai +10,2°C, con un cielo completamente coperto. La velocità del vento sarà leggera, variando tra 3 e 7 km/h, e l’umidità si aggirerà attorno al 63%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la notte si presenterà tranquilla.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +12,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 44% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai +12,4°C. Anche in questo intervallo, la velocità del vento sarà moderata, con valori che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%, offrendo un clima fresco ma non sgradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a una parziale diminuzione della copertura nuvolosa, con l’emergere di nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a +9,1°C e la velocità del vento rimarrà leggera, rendendo la serata piacevole. L’umidità si attesterà intorno al 62%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Cornaredo nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica con temperature miti e cieli prevalentemente nuvolosi. Domani si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, mentre dopodomani le temperature potrebbero subire un lieve calo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, tenendo sempre d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Cornaredo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.2° perc. +9° prob. 8 % 6.6 ENE max 13.5 Grecale 64 % 1022 hPa 4 cielo coperto +10.5° perc. +9.3° prob. 15 % 6.2 NNE max 13.4 Grecale 64 % 1021 hPa 7 cielo coperto +10.2° perc. +8.8° Assenti 1.9 NNO max 4.7 Maestrale 60 % 1023 hPa 10 cielo coperto +11.5° perc. +10.1° Assenti 1.9 N max 6.3 Tramontana 53 % 1025 hPa 13 cielo coperto +12.8° perc. +11.2° Assenti 5.4 ESE max 6.5 Scirocco 42 % 1024 hPa 16 cielo coperto +11.4° perc. +9.8° Assenti 6.6 S max 8.5 Ostro 49 % 1024 hPa 19 nubi sparse +10° perc. +10° Assenti 3.2 SO max 5.1 Libeccio 57 % 1025 hPa 22 nubi sparse +9.3° perc. +9.3° Assenti 4.4 O max 6.9 Ponente 60 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.