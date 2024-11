Meteo Correggio, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 10 Novembre a Correggio si presenteranno prevalentemente serene, con una temperatura che si manterrà su valori miti durante il giorno. Le previsioni del tempo indicano un cielo sereno per gran parte della giornata, con una leggera presenza di nuvole al mattino. Le temperature, che varieranno da un minimo di +10,2°C a un massimo di +15,7°C, garantiranno un clima gradevole, ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,6°C, con nubi sparse e una leggera brezza proveniente da ovest-nord-ovest. L’umidità sarà alta, intorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà ulteriormente.

Durante la mattina, il cielo presenterà poche nuvole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 14,6°C entro le 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 63% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il sole dominerà il cielo, portando le temperature a un massimo di 15,7°C. Le condizioni rimarranno stabili, con un’umidità che si attesterà attorno al 57%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4,1 km/h. Questo renderà il pomeriggio ideale per passeggiate e attività all’aperto.

La sera si presenterà altrettanto serena, con temperature che scenderanno lentamente fino a 10,2°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Correggio indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste favorevoli condizioni atmosferiche per godere di attività all’esterno.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.3° perc. +9.8° Assenti 5.5 ONO max 6.7 Maestrale 89 % 1023 hPa 4 nubi sparse +9.7° perc. +9.7° Assenti 4.7 O max 5.7 Ponente 89 % 1023 hPa 7 poche nuvole +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.7 ONO max 5.5 Maestrale 87 % 1023 hPa 10 poche nuvole +13.7° perc. +12.9° Assenti 5.1 ONO max 5.4 Maestrale 68 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.6° perc. +14.8° Assenti 3 N max 2.7 Tramontana 57 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13.3° perc. +12.5° Assenti 4.1 NE max 4.1 Grecale 67 % 1022 hPa 19 cielo sereno +11.8° perc. +11° Assenti 3.7 E max 3.9 Levante 74 % 1023 hPa 22 cielo sereno +10.6° perc. +9.7° Assenti 1.9 NE max 2.7 Grecale 78 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.