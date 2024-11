Meteo Correggio, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Correggio si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima di circa 8,3°C e una minima di 6,1°C, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 93%. La velocità del vento sarà generalmente debole, oscillando tra 1,3 km/h e 6,8 km/h, proveniente principalmente da est e nord-est.

Durante la notte, Correggio vedrà un cielo inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 6,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. La mattina si presenterà con temperature comprese tra 6,1°C e 8,2°C, con una leggera probabilità di pioggia che aumenterà nel corso della giornata. Le nuvole si faranno sempre più dense, e si prevede che già a partire da mezzogiorno inizieranno le prime piogge leggere, con accumuli di circa 0,39 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle precipitazioni, con piogge leggere che si protrarranno fino a sera. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 7,7°C, mentre l’umidità continuerà a rimanere alta, raggiungendo il 93%. Le raffiche di vento saranno deboli, ma costanti, contribuendo a un clima umido e fresco.

La sera porterà un cielo ancora coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 7,2°C. Le piogge tenderanno a diminuire, ma la nuvolosità rimarrà alta, rendendo l’atmosfera piuttosto grigia. Le condizioni di umidità elevata e la presenza di nuvole potrebbero rendere la percezione del freddo più intensa.

In conclusione, le previsioni meteo per Correggio nei prossimi giorni non mostrano significativi cambiamenti. Si prevede che le condizioni di instabilità continuino, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori freschi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso e le piogge potrebbero persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° Assenti 1.9 ESE max 1.8 Scirocco 89 % 1023 hPa 4 nubi sparse +6.3° perc. +5.4° Assenti 5.5 E max 6.9 Levante 91 % 1021 hPa 7 poche nuvole +6.1° perc. +6.1° prob. 8 % 2.3 ENE max 2.5 Grecale 92 % 1022 hPa 10 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° prob. 26 % 4.1 NO max 6.3 Maestrale 84 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +7.9° perc. +7.9° 0.31 mm 4 O max 5.3 Ponente 90 % 1023 hPa 16 pioggia leggera +7.7° perc. +7.7° 0.15 mm 3.4 ENE max 4.4 Grecale 93 % 1023 hPa 19 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° prob. 40 % 3.7 E max 5.3 Levante 93 % 1024 hPa 22 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° prob. 25 % 0.5 NNE max 0.5 Grecale 93 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.