Meteo Correggio, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Correggio indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene durante le ore diurne, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 12°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da ovest, contribuendo a un clima gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 6,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 59%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 74%. I venti soffieranno da ovest-nord-ovest a una velocità di circa 7,2 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 9,3 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 11,4°C intorno alle 11:00. L’umidità diminuirà, attestandosi al 57%, mentre la copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 2%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra i 1,6 km/h e i 5,5 km/h.

Il pomeriggio porterà un clima simile, con temperature che toccheranno i 12,2°C alle 13:00 e si manterranno stabili fino alle 14:00. Il cielo rimarrà sereno e l’umidità si attesterà attorno al 51%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo una velocità di 5,8 km/h alle 15:00.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà, con un aumento della copertura nuvolosa fino a diventare completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 8,8°C alle 18:00 a 7,9°C alle 22:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%. I venti rimarranno leggeri, con velocità comprese tra 5,1 km/h e 6,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Correggio mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di sole e nuvole. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +6.5° perc. +5° Assenti 7.5 ONO max 10.1 Maestrale 75 % 1025 hPa 4 cielo sereno +5.9° perc. +4.6° Assenti 6.6 O max 8.5 Ponente 79 % 1025 hPa 7 cielo sereno +6° perc. +5.2° Assenti 5.1 O max 6.2 Ponente 80 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10.4° perc. +9.1° Assenti 3.5 NO max 2.7 Maestrale 62 % 1025 hPa 13 cielo sereno +12.2° perc. +10.8° Assenti 2.3 ESE max 2.7 Scirocco 51 % 1023 hPa 16 cielo sereno +9.8° perc. +9.3° Assenti 5.9 ESE max 7.8 Scirocco 62 % 1022 hPa 19 cielo coperto +8.4° perc. +7.7° Assenti 6.1 ESE max 8.7 Scirocco 70 % 1022 hPa 22 cielo coperto +7.9° perc. +7.3° Assenti 5.3 ENE max 6.1 Grecale 72 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.