Meteo Correggio, le previsioni per domani sabato 23 novembre

Sabato 23 Novembre a Correggio si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si attesteranno tra i 2°C e i 8,2°C, con un incremento graduale durante la mattina e un successivo calo nel pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 99% nel pomeriggio, per poi mantenersi costante fino a sera. I venti saranno prevalentemente deboli, con velocità che varieranno da 1,7 km/h a 12,6 km/h, provenienti principalmente da ovest e nord-ovest.

Durante la notte, le temperature si manterranno basse, oscillando tra 2°C e 3,1°C, con cielo sereno e una leggera brezza. La mattina inizierà con cieli sereni e poche nuvole, con temperature che saliranno fino a 7,9°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, già nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi più dense e una temperatura massima di 8,2°C. La sera porterà cieli completamente coperti, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 4,3°C.

Le previsioni del tempo per Correggio indicano anche un’umidità che si manterrà attorno al 50-56%, con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1032 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative, il che rende la giornata adatta per attività all’aperto, almeno nelle prime ore.

In conclusione, il clima di Correggio per sabato 23 Novembre si presenterà come un mix di sole e nuvole, con un netto cambiamento nel pomeriggio. Le temperature, sebbene fresche, saranno accettabili per la stagione. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della nuvolosità, quindi sarà consigliabile prepararsi a condizioni più fredde e grigie.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +3° perc. -0.1° Assenti 12 O max 33.3 Ponente 47 % 1020 hPa 4 cielo sereno +2.2° perc. -0.8° Assenti 10.5 ONO max 24.9 Maestrale 54 % 1023 hPa 7 poche nuvole +2° perc. -1.2° Assenti 11.3 ONO max 26.4 Maestrale 58 % 1026 hPa 10 poche nuvole +6.2° perc. +3.6° Assenti 12.4 NO max 19.3 Maestrale 46 % 1028 hPa 13 cielo coperto +8.2° perc. +7° Assenti 8 NO max 10.1 Maestrale 41 % 1028 hPa 16 nubi sparse +5.7° perc. +5.7° Assenti 4.2 O max 4.6 Ponente 52 % 1030 hPa 19 cielo coperto +5° perc. +5° Assenti 3.2 ONO max 3.1 Maestrale 54 % 1031 hPa 22 cielo coperto +4.4° perc. +4.4° Assenti 3 NO max 2.8 Maestrale 56 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:40

