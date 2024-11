Meteo Correggio, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Correggio di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e prevalentemente sereno, con un graduale miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 3,8°C e una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà alta, ma non si prevedono eventi significativi.

Nella mattina, il meteo subirà un cambiamento positivo. Il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nubi sparse a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 9,6°C intorno a mezzogiorno, con una percezione termica che si attesterà attorno ai 6,8°C. La velocità del vento varierà tra i 16,2 km/h e i 22,2 km/h, mantenendo una brezza fresca. L’umidità si ridurrà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 8,5°C. Il vento, proveniente sempre da Ovest-Nord Ovest, manterrà una velocità moderata, contribuendo a un clima piacevole. L’umidità rimarrà contenuta, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà con sé un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 4,3°C. La brezza tesa continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1017 hPa, confermando un clima stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Correggio indicano un trend di stabilità e miglioramento. Sabato e Domenica si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno fresche e cieli prevalentemente sereni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di un fine settimana all’insegna del bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +4° perc. +0.8° prob. 3 % 13.6 O max 24.9 Ponente 80 % 993 hPa 4 nubi sparse +3.9° perc. -0.8° prob. 3 % 23.9 ONO max 56.6 Maestrale 78 % 995 hPa 7 cielo coperto +4.7° perc. +0.9° prob. 11 % 18.6 O max 45.6 Ponente 66 % 999 hPa 10 nubi sparse +8.2° perc. +5° Assenti 21.1 O max 33.8 Ponente 48 % 1004 hPa 13 cielo sereno +9.7° perc. +7.1° Assenti 19.3 ONO max 30.5 Maestrale 42 % 1006 hPa 16 cielo sereno +6.8° perc. +4.5° Assenti 11.8 ONO max 26.6 Maestrale 47 % 1009 hPa 19 cielo sereno +5.3° perc. +2.7° Assenti 11.6 O max 31 Ponente 45 % 1013 hPa 22 poche nuvole +4.3° perc. +0.7° Assenti 16.1 ONO max 39.2 Maestrale 50 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:40

