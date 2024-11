Meteo Correggio, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Correggio di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 10°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 14,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le nubi sparse faranno la loro comparsa, portando a una leggera diminuzione della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 12°C. La sera sarà caratterizzata da un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 10,8°C.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 10°C. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1029 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 12,1°C alle 9:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra 2 e 3 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 74% entro le 9:00.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 74% alle 14:00. La velocità del vento si manterrà tra i 4 e i 5 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 65%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 10,8°C. La velocità del vento sarà molto debole, e l’umidità aumenterà fino all’85%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1029 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Correggio nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un aumento delle temperature durante il fine settimana. Sabato e Domenica potrebbero portare schiarite e un clima più mite, mentre la prossima settimana potrebbe presentare un ritorno di condizioni più instabili. Gli appassionati di meteorologia potranno seguire con interesse l’evoluzione della situazione, tenendo d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.3 O max 4.6 Ponente 84 % 1029 hPa 4 poche nuvole +9.1° perc. +9.1° Assenti 3.9 O max 4.1 Ponente 85 % 1029 hPa 7 cielo sereno +9.4° perc. +9.4° Assenti 2.8 O max 3 Ponente 84 % 1029 hPa 10 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° Assenti 2.6 NNE max 3 Grecale 70 % 1030 hPa 13 nubi sparse +14.8° perc. +14.1° Assenti 4 E max 4.8 Levante 64 % 1029 hPa 16 nubi sparse +12.9° perc. +12.2° Assenti 3.9 SE max 4 Scirocco 74 % 1029 hPa 19 cielo coperto +11.9° perc. +11.2° Assenti 1.7 SO max 1.9 Libeccio 81 % 1029 hPa 22 cielo coperto +11.1° perc. +10.4° Assenti 4.3 O max 4.3 Ponente 84 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.