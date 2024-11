Meteo Cortona, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Cortona si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si presenterà per lo più sereno e con poche nuvole. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno nel corso della giornata, con valori massimi che raggiungeranno i 17,9°C nel primo pomeriggio. La presenza di una leggera brezza proveniente da Nord Est accompagnerà la giornata, mantenendo l’umidità su livelli moderati.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà bassa, attorno al 13%. Le condizioni di calma del vento, con velocità che non supereranno i 6,7 km/h, garantiranno un’atmosfera tranquilla.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 10°C alle 07:00 e i 12,5°C entro le 08:00. L’umidità si manterrà alta, intorno all’89%, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la mattinata gradevole.

Il pomeriggio si preannuncia come il momento più caldo della giornata, con temperature che toccheranno i 17,9°C alle 13:00. Il cielo sarà sereno, favorendo l’irraggiamento solare e contribuendo a un abbassamento dell’umidità, che scenderà fino al 55%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che non supereranno i 7,2 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 9°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 1%. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort generale della serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona indicano una giornata di Domenica 3 Novembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature miti e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel clima. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere delle bellezze di Cortona in questo periodo dell’anno.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9° perc. +8.3° Assenti 6.2 NE max 5.5 Grecale 81 % 1025 hPa 5 nubi sparse +8.4° perc. +7.5° Assenti 6.3 NE max 5.5 Grecale 90 % 1025 hPa 8 nubi sparse +12.5° perc. +11.8° Assenti 5.4 NE max 7.5 Grecale 79 % 1025 hPa 11 nubi sparse +17° perc. +16.3° Assenti 6.6 NE max 9.6 Grecale 58 % 1025 hPa 14 cielo sereno +17.6° perc. +16.9° Assenti 6.6 NE max 8.8 Grecale 57 % 1023 hPa 17 cielo sereno +11.6° perc. +11° Assenti 7.2 NE max 6.5 Grecale 83 % 1025 hPa 20 cielo sereno +9.7° perc. +9.2° Assenti 5.8 NE max 5.2 Grecale 90 % 1026 hPa 23 poche nuvole +8.8° perc. +8.3° Assenti 5.5 NE max 5.1 Grecale 89 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:57

