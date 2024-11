Meteo Cortona, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cortona di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che varieranno nel corso della giornata. La temperatura minima si attesterà intorno ai 2,1°C durante la notte, mentre il picco massimo raggiungerà circa 11,6°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà generalmente bassa, con una percentuale che non supererà il 25%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord-Nord Est, con velocità che si manterranno sotto i 8 km/h.

Durante la notte, Cortona si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 2,1°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno all’89%, e non si registreranno precipitazioni. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 7,3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno. Le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 5,4°C entro le 8:00 e i 10,6°C intorno alle 11:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo al 50% entro mezzogiorno. I venti rimarranno leggeri, con una direzione costante da Nord-Nord Est.

Nel pomeriggio, il meteo si presenterà ancora favorevole, con temperature che toccheranno il massimo di 11,6°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 25%. Le condizioni di cielo sereno o con poche nuvole garantiranno un pomeriggio piacevole, ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 3,6°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’82%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Anche se la notte porterà un abbassamento delle temperature, il giorno successivo si prevede un ulteriore innalzamento, con cieli sereni e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate di bel tempo, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +1.9° perc. -0.3° Assenti 7.5 NNE max 6.8 Grecale 92 % 1022 hPa 5 cielo sereno +1.8° perc. -0.2° Assenti 6.9 NNE max 6.3 Grecale 91 % 1022 hPa 8 cielo sereno +5.4° perc. +4.2° Assenti 6 NNE max 9.6 Grecale 73 % 1023 hPa 11 cielo sereno +10.6° perc. +9° Assenti 8.6 NNE max 16.5 Grecale 50 % 1022 hPa 14 cielo sereno +11.3° perc. +9.7° Assenti 7.1 NNE max 13.5 Grecale 46 % 1022 hPa 17 nubi sparse +5.4° perc. +3.7° Assenti 7.8 NE max 6.8 Grecale 72 % 1023 hPa 20 cielo sereno +3.8° perc. +2° Assenti 6.9 NE max 6.1 Grecale 81 % 1024 hPa 23 cielo sereno +3.3° perc. +1.5° Assenti 6.9 NNE max 6.1 Grecale 81 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.