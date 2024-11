Meteo Cosenza, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Cosenza si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e a piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando intorno ai 10°C. Con l’arrivo della mattina, le precipitazioni si intensificheranno, portando a un accumulo di pioggia che potrebbe risultare significativo. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord Est.

Nel dettaglio, durante la notte, Cosenza registrerà un cielo coperto con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 9,6°C. La velocità del vento sarà di circa 9,9 km/h, con una copertura nuvolosa al 39%. Con il passare delle ore, si prevede un incremento della copertura nuvolosa fino al 100%, accompagnato da piogge leggere che si protrarranno fino al mattino. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai 9°C, mentre l’umidità si manterrà alta, superando l’80%.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere che si verificheranno fino a metà giornata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno superare i 10 km/h. La copertura nuvolosa resterà elevata, con valori che toccheranno il 93%. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,98 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con la possibilità di schiarite, ma le piogge non si escluderanno del tutto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 12°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. Le piogge continueranno a manifestarsi, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,52 mm.

La sera porterà un ritorno a condizioni più stabili, con un cielo prevalentemente coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. La velocità del vento sarà moderata, e le probabilità di precipitazioni diminuiranno progressivamente. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, superando il 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cosenza indicano una giornata di Martedì 12 Novembre caratterizzata da piogge leggere e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.8° perc. +8.7° prob. 16 % 8.7 ENE max 9.5 Grecale 78 % 1020 hPa 4 cielo coperto +10.7° perc. +9.9° prob. 25 % 9.5 NE max 13.6 Grecale 78 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +10.5° perc. +9.8° 0.7 mm 11.8 NE max 18.2 Grecale 85 % 1019 hPa 10 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° prob. 62 % 13.2 NE max 15.8 Grecale 70 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +14.2° perc. +13.7° 0.52 mm 12 NE max 14.7 Grecale 78 % 1016 hPa 16 cielo coperto +11.5° perc. +11.1° prob. 58 % 11.2 NNE max 15.7 Grecale 92 % 1017 hPa 19 cielo coperto +12° perc. +11.7° prob. 40 % 11 NE max 15.9 Grecale 94 % 1018 hPa 22 cielo coperto +11.7° perc. +11.4° prob. 27 % 10.4 NE max 16.4 Grecale 98 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:40

