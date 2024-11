Meteo Cosenza, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Cosenza si preannuncia una giornata caratterizzata da un’alternanza di condizioni meteo, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un progressivo miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i +13°C e i +18°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore serali, quando si registreranno anche delle precipitazioni.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai +13°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 91%. Proseguendo nella mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che saliranno fino a +18°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità continuerà a essere elevata, attorno al 64%.

Nel pomeriggio, il meteo migliorerà ulteriormente, con un cielo che si presenterà più sereno, specialmente intorno alle 15:00, quando si registrerà un cielo quasi sereno e temperature che scenderanno a +15°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà presente, con un’intensità di vento che varierà da leggera a vivace. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non si escludono brevi rovesci.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno nuovamente, con un aumento della nuvolosità e l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 21:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +14°C, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo raffiche fino a 31,9 km/h. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Cosenza nei prossimi giorni indicano un’alternanza di condizioni, con un miglioramento temporaneo durante il pomeriggio di Martedì, seguito da un ritorno della pioggia in serata. Domani si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento delle precipitazioni, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento, con cieli più sereni e temperature in risalita. Gli amanti del bel tempo dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo indicano un ritorno alla stabilità solo nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +12.5° perc. +12.1° Assenti 4.5 S max 6.3 Ostro 89 % 1016 hPa 4 poche nuvole +11.6° perc. +11.2° prob. 4 % 7.9 SSE max 9.3 Scirocco 91 % 1016 hPa 7 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° prob. 43 % 6.7 SSO max 9.6 Libeccio 79 % 1016 hPa 10 nubi sparse +17.9° perc. +17.4° prob. 38 % 10.8 OSO max 18.4 Libeccio 65 % 1016 hPa 13 poche nuvole +17.5° perc. +17° prob. 46 % 12.6 OSO max 24.1 Libeccio 65 % 1015 hPa 16 poche nuvole +13° perc. +12.8° prob. 38 % 7.4 SO max 9.6 Libeccio 91 % 1015 hPa 19 cielo coperto +14° perc. +13.7° prob. 42 % 8.7 SO max 15.2 Libeccio 88 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +13.6° perc. +13.4° 0.14 mm 11.2 SO max 28.9 Libeccio 92 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:36

