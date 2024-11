Meteo Cosenza, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cosenza di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, si assisterà a un cielo inizialmente coperto, che si schiarirà nel corso della mattinata, portando a un clima più gradevole e soleggiato. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 7,7°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 62%, con una velocità del vento di circa 5 km/h proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno all’80%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 10°C alle 07:00 e continuando a salire fino a toccare i 15,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 3,8 km/h e gli 8,4 km/h, sempre da direzioni settentrionali. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 43% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12,7°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, senza precipitazioni previste. La velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 7,9°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità si attesterà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cosenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un predominio di cieli sereni e temperature fresche. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un incremento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del sole potranno godere di una giornata piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 4.3 NE max 4.2 Grecale 80 % 1021 hPa 4 nubi sparse +7.1° perc. +6.3° Assenti 5.5 ENE max 5.4 Grecale 79 % 1022 hPa 7 cielo sereno +10° perc. +10° Assenti 3.8 ENE max 4.9 Grecale 66 % 1022 hPa 10 cielo sereno +15.1° perc. +13.8° Assenti 7.5 NNO max 8.1 Maestrale 44 % 1021 hPa 13 cielo sereno +15.5° perc. +14.3° Assenti 7.8 ONO max 6.3 Maestrale 47 % 1020 hPa 16 cielo sereno +9.5° perc. +9.5° Assenti 2.3 SO max 2.7 Libeccio 79 % 1022 hPa 19 cielo sereno +8.3° perc. +7.5° Assenti 6.2 SE max 6.6 Scirocco 82 % 1022 hPa 22 cielo sereno +8° perc. +6.9° Assenti 6.8 SE max 7.8 Scirocco 80 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:37

