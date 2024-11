Meteo Cosenza, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cosenza di Sabato 23 Novembre evidenziano un quadro meteorologico variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a condizioni più serene nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime che toccheranno i 6°C e massime che raggiungeranno i 12°C. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera più frizzante.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 11,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 56%, con una leggera probabilità di pioggia che aumenterà fino al 13%. I venti soffieranno da Ovest a una velocità di circa 17,4 km/h, creando una brezza tesa.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un incremento della nuvolosità, con piogge leggere che si manifesteranno tra le 04:00 e le 06:00, portando a una temperatura di circa 9,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 47%, mentre la probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 19%. Tuttavia, già dalle 07:00, le nubi inizieranno a diradarsi, e si passerà a condizioni di nubi sparse.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà notevolmente, con un cielo sereno che si stabilizzerà dalle 13:00 in poi. Le temperature raggiungeranno il picco di 12,4°C alle 12:00, per poi scendere gradualmente fino a 9,9°C alle 15:00. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 34%. I venti si calmeranno, con intensità che varierà tra 8 e 12 km/h.

La sera si presenterà con un cielo completamente sereno, con temperature che scenderanno fino a 6°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62%. I venti continueranno a soffiare da Est a una velocità di circa 6,9 km/h, mantenendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Cosenza di Sabato 23 Novembre indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un netto passaggio da piogge leggere a cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni stabili, con temperature che si manterranno fresche, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura potranno approfittare di queste giornate serene per esplorare i bellissimi paesaggi calabresi.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.6° perc. +10.6° prob. 13 % 17.2 O max 37.3 Ponente 71 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +10.9° perc. +10° 0.15 mm 12.4 ONO max 29.7 Maestrale 75 % 1018 hPa 7 nubi sparse +9.2° perc. +7.9° Assenti 9.2 NNE max 13.6 Grecale 83 % 1023 hPa 10 nubi sparse +11.8° perc. +10.2° Assenti 11.1 NNE max 13 Grecale 46 % 1026 hPa 13 cielo sereno +12.3° perc. +10.5° Assenti 11.4 NNE max 13.5 Grecale 34 % 1027 hPa 16 cielo sereno +7.4° perc. +5.6° Assenti 9.4 ENE max 9.4 Grecale 52 % 1030 hPa 19 cielo sereno +6.3° perc. +4.5° Assenti 8.4 ENE max 7.3 Grecale 59 % 1033 hPa 22 cielo sereno +6° perc. +4.6° Assenti 6.9 E max 5.7 Levante 61 % 1035 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:34

