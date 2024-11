Meteo Crema, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 3 Novembre a Crema si presenteranno con un clima prevalentemente sereno, caratterizzato da temperature miti e una leggera ventilazione. Durante la giornata, si osserveranno variazioni nella copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le previsioni del tempo indicano un miglioramento rispetto ai giorni precedenti, con un’attenuazione della nuvolosità e un aumento delle temperature percepite.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una copertura nuvolosa che varierà da nubi sparse a cielo coperto. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 3,9 km/h e i 4,8 km/h, proveniente principalmente da est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1026 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 17,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà al 34%, favorendo l’ingresso di un po’ di sole. Il vento si presenterà leggero, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 72%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,8°C. La ventilazione rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo valori intorno al 77%. Questo clima favorevole permetterà di godere di un pomeriggio all’aperto, ideale per attività all’aria aperta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole. La ventilazione si farà più debole, con velocità che si manterranno sotto i 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi attorno al 91%.

In conclusione, le previsioni meteo per Crema indicano una giornata di Domenica 3 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare tra i 12°C e i 17°C. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per godere delle attività all’aperto e della bellezza dell’autunno.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.4° perc. +12° Assenti 4.2 E max 4.4 Levante 86 % 1026 hPa 4 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° Assenti 4.8 ENE max 4.8 Grecale 88 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12° perc. +11.6° Assenti 0.4 ENE max 1.2 Grecale 89 % 1027 hPa 10 nubi sparse +15.8° perc. +15.5° Assenti 4.5 SE max 4.9 Scirocco 77 % 1027 hPa 13 cielo sereno +17.5° perc. +17.1° Assenti 4.4 SSE max 3.9 Scirocco 70 % 1025 hPa 16 cielo sereno +14.9° perc. +14.6° Assenti 4.8 SE max 5.5 Scirocco 83 % 1025 hPa 19 poche nuvole +13.5° perc. +13.2° Assenti 2.3 ENE max 2.4 Grecale 89 % 1026 hPa 22 cielo sereno +12.6° perc. +12.3° Assenti 4.1 E max 4.2 Levante 92 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.