Meteo Crema, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Crema indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una serata coperta. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco di circa 11,6°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo prevalentemente coperto in serata.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 6,4°C. La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in lieve aumento, raggiungendo i 9,8°C entro le 10:00. Durante il pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 8,2°C alle 17:00. La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 7,1°C.

Le previsioni del tempo mostrano anche una leggera intensificazione del vento, che soffierà da direzioni variabili, con velocità comprese tra 1 km/h e 7,9 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, raggiungendo il 81% in serata, il che contribuirà a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Crema nei prossimi giorni evidenziano un trend di temperature stabili, con un aumento della nuvolosità e possibilità di cieli coperti. Si prevede che le temperature rimarranno moderate, rendendo il clima complessivamente gradevole, ma con una sensazione di umidità che potrebbe rendere le serate più fresche. Gli amanti del sole dovranno approfittare delle ore di luce della mattina e del pomeriggio prima che le nuvole prendano il sopravvento.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +6.2° perc. +6.2° Assenti 3.7 NO max 3.8 Maestrale 74 % 1026 hPa 4 cielo sereno +5.7° perc. +5.7° Assenti 3.1 ONO max 3.7 Maestrale 76 % 1025 hPa 7 cielo sereno +5.6° perc. +5.6° Assenti 4.2 O max 4.4 Ponente 77 % 1025 hPa 10 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.7 SO max 3.5 Libeccio 64 % 1025 hPa 13 poche nuvole +11.6° perc. +10.3° Assenti 2.6 SSO max 2.9 Libeccio 58 % 1023 hPa 16 nubi sparse +8.6° perc. +8.6° Assenti 1 SSE max 3.3 Scirocco 72 % 1022 hPa 19 cielo coperto +7.5° perc. +6.1° Assenti 7.9 E max 8.1 Levante 77 % 1022 hPa 22 cielo coperto +7.4° perc. +6.4° Assenti 6.7 E max 7.3 Levante 79 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:50

