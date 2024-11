Meteo Crema, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crema di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime che si attesteranno intorno ai 0,4°C al mattino e massime che raggiungeranno i 7,4°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e, in serata, di cielo coperto, suggerisce un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con un incremento dell’umidità e una leggera diminuzione della visibilità.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 1,3°C. La mattina inizierà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 0,5°C. La brezza leggera proveniente da Ovest accompagnerà la giornata, mantenendo l’aria fresca e asciutta.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di 7,4°C. La velocità del vento si manterrà moderata, intorno ai 6,5 km/h, rendendo la sensazione di freddo più accentuata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67% verso le ore serali.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 3,0°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 54%, e il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno a 2,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il quadro meteorologico asciutto.

In conclusione, le previsioni meteo per Crema di Sabato 23 Novembre evidenziano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera più nuvolosi e freschi. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con un possibile ritorno di condizioni più instabili. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima più freddo e umido nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +1.1° perc. -2.8° Assenti 13.6 O max 23.9 Ponente 57 % 1021 hPa 4 cielo sereno +0.6° perc. -2.8° Assenti 11.1 O max 20.1 Ponente 60 % 1023 hPa 7 poche nuvole +0.5° perc. -2.8° Assenti 10.6 O max 20.2 Ponente 63 % 1026 hPa 10 nubi sparse +5.4° perc. +3.5° Assenti 8.1 ONO max 10.6 Maestrale 45 % 1028 hPa 13 nubi sparse +7.4° perc. +6.4° Assenti 6.5 ONO max 8.1 Maestrale 41 % 1028 hPa 16 nubi sparse +4.1° perc. +4.1° Assenti 4.8 OSO max 4.9 Libeccio 53 % 1030 hPa 19 cielo coperto +3.5° perc. +3.5° Assenti 2.4 NNO max 2.8 Maestrale 54 % 1031 hPa 22 cielo coperto +3.2° perc. +3.2° Assenti 2.6 NO max 2.8 Maestrale 53 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:42

