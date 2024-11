Meteo Crema, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crema di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a +2,2°C e una leggera brezza da Ovest. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che si attesterà intorno all’83%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con il cielo che diventerà sereno e temperature che inizieranno a risalire.

Nel dettaglio, la mattina di Venerdì 22 Novembre si prevede che le temperature raggiungano i 9,8°C intorno a mezzogiorno, con un vento fresco proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità diminuirà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 7,3°C, con cieli ancora sereni e una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le condizioni di serenità si manterranno anche nel tardo pomeriggio, con valori di umidità che si attesteranno intorno al 49%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 2,1°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla, anche se le temperature percepite potrebbero risultare più basse a causa del vento. L’umidità si manterrà attorno al 54%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crema nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e cieli sereni. Sabato e Domenica potrebbero portare un leggero aumento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del clima fresco e sereno troveranno in questo fine settimana un’ottima occasione per godere di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +3.1° perc. -0.8° Assenti 16.4 O max 28.8 Ponente 83 % 994 hPa 4 cielo coperto +2.3° perc. -3.1° Assenti 26.2 O max 46.4 Ponente 83 % 997 hPa 7 cielo sereno +2.1° perc. -2.8° Assenti 21.9 ONO max 43.8 Maestrale 76 % 1000 hPa 10 cielo sereno +8° perc. +5.1° Assenti 17.7 ONO max 38.2 Maestrale 48 % 1004 hPa 13 cielo sereno +9.8° perc. +7.7° Assenti 14.6 ONO max 29.7 Maestrale 38 % 1006 hPa 16 cielo sereno +5.4° perc. +2.3° Assenti 15.2 O max 28.7 Ponente 48 % 1009 hPa 19 cielo sereno +3.5° perc. +0.4° Assenti 11.9 ONO max 22.4 Maestrale 52 % 1013 hPa 22 cielo sereno +2.1° perc. -0.7° Assenti 9.7 ONO max 16.8 Maestrale 54 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:43

