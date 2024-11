Meteo Cremona, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Cremona indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una prevalenza di cieli sereni e poco nuvolosi. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Cremona registrerà un cielo inizialmente con nubi sparse, con una temperatura di +12,6°C e un’umidità del 83%. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 95% alle 04:00, con temperature che scenderanno fino a +11,5°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,5 km/h e 3,4 km/h, proveniente principalmente da est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi. Alle 07:00, si prevede una copertura nuvolosa del 62% e una temperatura di +12°C. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +17,2°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 31%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1025 hPa, segno di stabilità atmosferica.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +12,2°C alle 23:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segnali di maltempo. Le condizioni di calma continueranno a caratterizzare la serata, con venti leggeri che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cremona nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Domani e dopodomani, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che potrebbero raggiungere valori ancora più elevati. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.3° perc. +11.8° Assenti 3.2 ESE max 3.6 Scirocco 85 % 1026 hPa 4 cielo coperto +11.7° perc. +11.2° Assenti 2.8 E max 3.5 Levante 89 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12° perc. +11.6° Assenti 1.3 OSO max 2.5 Libeccio 89 % 1027 hPa 10 nubi sparse +15.9° perc. +15.5° Assenti 4.7 SE max 5.3 Scirocco 75 % 1027 hPa 13 poche nuvole +17.5° perc. +17.2° Assenti 4.9 ESE max 5.7 Scirocco 71 % 1025 hPa 16 poche nuvole +15.1° perc. +14.8° Assenti 4.6 E max 4.6 Levante 83 % 1025 hPa 19 poche nuvole +13.4° perc. +13.2° Assenti 3.5 E max 4.4 Levante 89 % 1026 hPa 22 cielo sereno +12.5° perc. +12.2° Assenti 3.5 ESE max 4.4 Scirocco 91 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:01

