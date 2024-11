Meteo Cremona, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cremona di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti per il periodo autunnale. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12,9°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale del 28%.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 5% alle 57%. I venti si presenteranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 6,3 km/h e i 8,5 km/h, provenienti prevalentemente da Ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni cambieranno notevolmente, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a cieli coperti. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,3°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 61%. Non si prevedono precipitazioni, ma l’intensità del vento rimarrà debole, con raffiche che non supereranno i 3,9 km/h.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il ritorno di poche nuvole e temperature in calo fino a 12,7°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 38%, e i venti continueranno a essere leggeri, favorendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cremona nei prossimi giorni evidenziano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimanga prevalentemente asciutto, con possibilità di qualche schiarita, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.6° perc. +12.2° Assenti 8 O max 8.2 Ponente 87 % 1023 hPa 4 cielo sereno +11.9° perc. +11.3° Assenti 8.4 O max 9.9 Ponente 84 % 1022 hPa 7 cielo sereno +12° perc. +11.4° Assenti 6.9 O max 9.4 Ponente 82 % 1023 hPa 10 nubi sparse +16.5° perc. +16° Assenti 5.4 ONO max 6.9 Maestrale 68 % 1023 hPa 13 cielo coperto +18.3° perc. +17.8° Assenti 2.7 O max 3.9 Ponente 61 % 1023 hPa 16 nubi sparse +15.4° perc. +14.9° Assenti 0.3 NNO max 1.5 Maestrale 75 % 1023 hPa 19 poche nuvole +13.7° perc. +13.3° Assenti 2.5 OSO max 3.5 Libeccio 80 % 1024 hPa 22 nubi sparse +12.9° perc. +12.4° Assenti 0.7 SO max 2.2 Libeccio 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:02

