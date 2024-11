Meteo Crotone, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Crotone indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 12,0°C. La mattina vedrà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 16,8°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud-est. Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 17,8°C, mantenendo un cielo prevalentemente sereno. La sera porterà un lieve aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni previste.

Durante la notte, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno a 12,0°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, garantendo un clima fresco ma gradevole.

Nella mattina, il sole sorgerà e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 15,0°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, permettendo ai raggi del sole di riscaldare l’aria. La velocità del vento sarà moderata, con direzione sud, e le condizioni di umidità si manterranno attorno al 57%.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente favorevole, con temperature che raggiungeranno i 17,8°C alle 14:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 55%.

Con l’arrivo della sera, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature si manterranno attorno ai 14,4°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 66%, garantendo una serata fresca ma non fredda.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crotone nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Tuttavia, si prevede un lieve aumento della nuvolosità nei giorni successivi, senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, godendo di un clima piacevole e di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.2° perc. +11.2° Assenti 8.4 NO max 8.5 Maestrale 65 % 1020 hPa 4 cielo sereno +11.9° perc. +10.8° Assenti 5.8 NO max 4.7 Maestrale 64 % 1019 hPa 7 cielo sereno +13° perc. +11.9° Assenti 2.5 ONO max 3 Maestrale 61 % 1019 hPa 10 cielo sereno +15.6° perc. +14.7° Assenti 7 S max 7.8 Ostro 55 % 1018 hPa 13 cielo sereno +17.4° perc. +16.6° Assenti 7.6 SSE max 10.4 Scirocco 54 % 1016 hPa 16 cielo sereno +15.7° perc. +15.1° Assenti 7.1 N max 11.9 Tramontana 67 % 1015 hPa 19 poche nuvole +14.6° perc. +13.9° Assenti 10.5 NO max 11.5 Maestrale 68 % 1015 hPa 22 nubi sparse +14.4° perc. +13.6° Assenti 8.6 NO max 9.6 Maestrale 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:34

