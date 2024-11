Meteo Crotone, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Crotone per Venerdì 22 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +15,8°C e +20,2°C. La presenza di venti sostenuti, provenienti principalmente da Sud-Ovest, contribuirà a rendere l’atmosfera fresca, con raffiche che potranno raggiungere i 58 km/h. L’umidità si attesterà su livelli moderati, intorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1006 hPa.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura di circa +16°C. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso delle ore, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. La velocità del vento si attesterà intorno ai 21,3 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 34,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 9%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere +20,1°C intorno alle 11:00. I venti si faranno più intensi, con velocità che potranno superare i 38 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, ma si manterrà comunque su valori significativi, attorno al 65%. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,3°C e i venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 35,9 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque bassa, attorno al 34%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a +16,2°C. I venti si attenueranno leggermente, ma rimarranno comunque presenti, con velocità di circa 16,4 km/h. L’umidità si manterrà su valori intorno al 64%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crotone nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno al sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Venerdì 22 Novembre, si consiglia di prepararsi a una giornata prevalentemente nuvolosa, con venti freschi e temperature miti. La situazione meteo potrebbe stabilizzarsi nei giorni successivi, portando a condizioni più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16° perc. +15.7° prob. 22 % 20.5 SSO max 36.3 Libeccio 76 % 1008 hPa 4 cielo coperto +16.3° perc. +16° prob. 10 % 27.4 SO max 43.1 Libeccio 76 % 1007 hPa 7 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° prob. 14 % 29.7 SO max 45.1 Libeccio 73 % 1007 hPa 10 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° prob. 17 % 35.3 SO max 53.4 Libeccio 70 % 1007 hPa 13 nubi sparse +20.2° perc. +19.8° prob. 35 % 35.9 SO max 57 Libeccio 62 % 1006 hPa 16 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° prob. 40 % 27.1 SO max 40.8 Libeccio 72 % 1007 hPa 19 cielo coperto +17.7° perc. +17.3° prob. 5 % 15.3 OSO max 25.4 Libeccio 69 % 1009 hPa 22 cielo coperto +16.2° perc. +15.5° Assenti 16.4 O max 22.3 Ponente 64 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.