Meteo Cuneo, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cuneo di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature minime intorno ai 4,3°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i 9,3°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà, ma si prevede che il sole dominerà gran parte della giornata, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, Cuneo si presenterà con un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa del 95% e temperature che scenderanno fino a 4,3°C. Con il passare delle ore, la situazione migliorerà, e già dalle prime ore del mattino si noterà una diminuzione della nuvolosità, con poche nuvole che si presenteranno alle 01:00 e 02:00, portando le temperature a 3,3°C e 2,7°C rispettivamente.

Durante la mattina, il cielo continuerà a schiarirsi, con temperature che si attesteranno attorno ai 6,4°C alle 09:00 e raggiungeranno i 8,9°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 87% alle 08:00 al 68% alle 12:00. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà decisamente più favorevole, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 9,3°C sia alle 13:00 che alle 14:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà tra 1,2 km/h e 2,8 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, oscillando tra il 62% e il 71%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 3,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 3%. Anche la velocità del vento rimarrà moderata, con valori che non supereranno gli 8,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cuneo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima prevalentemente sereno e temperature in aumento. Si prevede che nei giorni successivi, le temperature continueranno a mantenersi su valori gradevoli, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le serate fresche richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +2.7° perc. +1.5° Assenti 5.1 O max 4.8 Ponente 88 % 1024 hPa 5 nubi sparse +4° perc. +4° Assenti 3.3 O max 7.5 Ponente 84 % 1025 hPa 8 cielo coperto +5.3° perc. +5.3° Assenti 2.9 O max 7.8 Ponente 80 % 1025 hPa 11 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° Assenti 3.1 N max 6.9 Tramontana 69 % 1024 hPa 14 poche nuvole +9.3° perc. +9.3° Assenti 1.6 ENE max 4.8 Grecale 62 % 1022 hPa 17 cielo sereno +4.5° perc. +2.7° Assenti 7.3 SSO max 6 Libeccio 76 % 1023 hPa 20 cielo sereno +3.8° perc. +1.5° Assenti 8.6 SO max 7.2 Libeccio 70 % 1025 hPa 23 cielo sereno +3.6° perc. +1.3° Assenti 8.8 SO max 7.3 Libeccio 65 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.