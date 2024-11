Meteo Cuneo, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Cuneo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento graduale delle nuvole nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime notturne che si attesteranno intorno ai 2,1°C e massime pomeridiane che raggiungeranno i 10,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 61% e il 75%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 2,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 37%, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1028 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10,4°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 59%.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo completamente sereno, favorendo un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 10,8°C. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno, con una pressione che si manterrà attorno ai 1022 hPa. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

Con l’arrivo della sera, le nuvole inizieranno a tornare, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 58%. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 4,6°C. L’umidità si manterrà alta, mentre il vento continuerà a soffiare da sud-ovest con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cuneo nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un’alternanza di sole e nuvole. Giovedì e Venerdì potrebbero portare ulteriori variazioni, ma per ora si prevede una continuità nelle condizioni meteo attuali. Gli amanti delle giornate soleggiate potranno approfittare di questo periodo favorevole, mentre le temperature fresche richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +2.5° perc. +0.1° Assenti 8.5 OSO max 8.7 Libeccio 74 % 1027 hPa 5 poche nuvole +2.1° perc. -0.5° Assenti 9 SO max 7.3 Libeccio 74 % 1027 hPa 8 cielo sereno +5.7° perc. +4.3° Assenti 6.8 SO max 8.3 Libeccio 69 % 1026 hPa 11 cielo sereno +10.4° perc. +9.1° Assenti 3.7 NE max 2.5 Grecale 59 % 1024 hPa 14 cielo sereno +10.5° perc. +9.3° Assenti 4 NE max 3 Grecale 65 % 1022 hPa 17 cielo sereno +5.4° perc. +4.4° Assenti 5.7 SO max 5.4 Libeccio 75 % 1022 hPa 20 nubi sparse +4.4° perc. +2.2° Assenti 8.9 SO max 7.7 Libeccio 74 % 1023 hPa 23 nubi sparse +4.2° perc. +2.7° Assenti 6.3 SO max 5.4 Libeccio 72 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 17:01

