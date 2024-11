Meteo Cuneo, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Cuneo indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà prevalentemente sereno, per poi tornare a coprirsi nel pomeriggio e nella sera. Le temperature oscilleranno tra i 4,1°C e i 13,7°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 7,2°C e una copertura nuvolosa dell’81%. La velocità del vento si attesterà attorno ai 5,6 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest. Con il passare delle ore, la temperatura subirà un lieve aumento, raggiungendo i 7,3°C alle 01:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 7°C fino alle 03:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori attorno al 20%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 13,7°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa diminuirà progressivamente, passando dal 36% alle 08:00 al 24% alle 11:00. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 3,5 km/h e 9,9 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attestandosi attorno al 5%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 6,8°C alle 17:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 4%. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, favorendo una sensazione di freschezza.

La sera porterà un cambiamento, con il cielo che diventerà nuovamente coperto. Le temperature continueranno a scendere, arrivando a 4,1°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 97%, e la probabilità di pioggia rimarrà assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cuneo nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature fresche e un’alternanza di sole e nuvole. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del clima fresco e della natura potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, tenendo sempre d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 20 % 3.9 OSO max 3.6 Libeccio 80 % 1000 hPa 5 nubi sparse +6.9° perc. +6.9° prob. 17 % 4.6 SO max 4.4 Libeccio 81 % 997 hPa 8 nubi sparse +9.1° perc. +9.1° prob. 12 % 3.5 SO max 5 Libeccio 73 % 997 hPa 11 poche nuvole +13.7° perc. +12.4° prob. 9 % 9.9 N max 15.6 Tramontana 51 % 995 hPa 14 cielo sereno +12° perc. +10.8° Assenti 4.3 NE max 6.9 Grecale 59 % 997 hPa 17 cielo sereno +6.8° perc. +5.9° Assenti 5.7 O max 6.5 Ponente 73 % 1001 hPa 20 cielo coperto +4.8° perc. +4.8° Assenti 2.8 OSO max 5.6 Libeccio 64 % 1006 hPa 23 cielo coperto +4.1° perc. +3° Assenti 5 SO max 4.9 Libeccio 61 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:56

