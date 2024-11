Meteo Dalmine, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Dalmine indicano un giovedì caratterizzato da condizioni variabili, con un inizio di giornata piuttosto fresco e un progressivo aumento della nuvolosità. Durante la notte, si registreranno temperature minime attorno ai 3,6°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento temporaneo, con schiarite che porteranno a temperature di circa 7°C. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, portando a piogge leggere che si protrarranno fino alla sera.

Nella notte, Dalmine avrà un cielo sereno fino all’1:00, quando si verificheranno piogge leggere. Le temperature si attesteranno attorno ai 4,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. A partire dalle 2:00, il cielo diventerà coperto, mantenendo temperature intorno ai 4,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 94% alle 4:00, con temperature che si manterranno stabili.

Durante la mattina, si prevede un miglioramento temporaneo con nubi sparse e poche nuvole. Le temperature si alzeranno fino a raggiungere i 7°C intorno alle 11:00. Tuttavia, già a partire dal pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con temperature che scenderanno a 5,9°C alle 15:00. Le previsioni del tempo indicano che le piogge leggere inizieranno a manifestarsi dalle 17:00, con un’intensità che aumenterà nel corso della sera.

Nel corso della sera, le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 2,2°C alle 20:00. Le piogge si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,9mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con un’umidità che toccherà il 94%. La pressione atmosferica scenderà progressivamente, raggiungendo i 995hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Dalmine indicano un giovedì con un inizio fresco e variabile, seguito da un pomeriggio e una sera caratterizzati da piogge leggere. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni climatiche in evoluzione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +4.2° perc. +2.3° 0.12 mm 7.6 NE max 13.5 Grecale 65 % 1008 hPa 4 cielo coperto +4.6° perc. +3.3° prob. 6 % 6 ENE max 8.9 Grecale 71 % 1009 hPa 7 poche nuvole +3° perc. +3° Assenti 3.3 NNE max 3.5 Grecale 65 % 1010 hPa 10 nubi sparse +6.5° perc. +6.5° Assenti 1.4 SSE max 1.7 Scirocco 60 % 1009 hPa 13 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° prob. 6 % 4.6 SE max 5.8 Scirocco 60 % 1005 hPa 16 cielo coperto +5.4° perc. +5.4° prob. 37 % 3.7 ESE max 7.5 Scirocco 68 % 1003 hPa 19 pioggia leggera +2.5° perc. +0.4° 0.63 mm 7.5 ENE max 12.5 Grecale 92 % 1000 hPa 22 pioggia leggera +2.6° perc. +0.8° 0.31 mm 6.5 N max 11 Tramontana 90 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:43

