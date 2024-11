Meteo Dalmine, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Dalmine indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 75-77%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord Est.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 9°C entro le ore centrali della mattina. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 3-4 km/h, e l’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, attorno al 66-72%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con temperature che toccheranno un massimo di 10°C. La sensazione di freddo sarà accentuata dalla bassa intensità del vento, che si manterrà sotto i 4 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 79%. Non sono previste precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà grigio e opaco.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6-7°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 78-79%. I venti continueranno a essere deboli, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Dalmine non mostrano cambiamenti sostanziali. Si prevede un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. È consigliabile prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima fresco e umido, con scarse possibilità di schiarite.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Dalmine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.2° perc. +6.2° Assenti 3 NE max 3.1 Grecale 76 % 1014 hPa 4 cielo coperto +6.1° perc. +6.1° Assenti 2.2 NNE max 2.3 Grecale 74 % 1013 hPa 7 nubi sparse +5.4° perc. +5.4° Assenti 3.2 NE max 3.1 Grecale 76 % 1015 hPa 10 nubi sparse +9.2° perc. +9.2° Assenti 4.4 SSE max 4 Scirocco 65 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.1° perc. +8.9° Assenti 2.3 ESE max 3.2 Scirocco 65 % 1014 hPa 16 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° Assenti 0.6 E max 1.3 Levante 79 % 1014 hPa 19 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.8 NNE max 2.9 Grecale 78 % 1015 hPa 22 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° Assenti 3.2 NNE max 3.1 Grecale 79 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:45

