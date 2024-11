Meteo Desenzano del Garda, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Desenzano del Garda indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che scenderà fino a 11,4°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 61%, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno all’83%.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a 15,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,4 km/h e 4,3 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali. L’umidità si attesterà attorno al 67%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con un ritorno a nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa scenderà al 80%, e il vento continuerà a mantenersi debole, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 12°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura che si manterrà attorno al 38%. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’80%, e il vento si presenterà sempre debole, rendendo la serata piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desenzano del Garda nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno moderate e una predominanza di nuvolosità. È probabile che nei giorni successivi si verifichino ulteriori variazioni, ma per ora il clima rimarrà stabile e fresco, ideale per attività all’aperto, purché si sia pronti a fronteggiare la possibile umidità.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.2° perc. +10.6° Assenti 2.7 NNO max 3.2 Maestrale 82 % 1027 hPa 4 nubi sparse +10.9° perc. +10.2° Assenti 1.9 NNO max 2.3 Maestrale 81 % 1027 hPa 7 cielo coperto +11.2° perc. +10.5° Assenti 1.4 NNO max 2 Maestrale 78 % 1028 hPa 10 cielo coperto +14.2° perc. +13.5° Assenti 4 S max 2.7 Ostro 71 % 1029 hPa 13 cielo coperto +15.4° perc. +14.7° Assenti 2.5 SSE max 2 Scirocco 67 % 1028 hPa 16 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° Assenti 2.7 ENE max 3.1 Grecale 77 % 1028 hPa 19 nubi sparse +12.2° perc. +11.6° Assenti 2.3 NNO max 2.4 Maestrale 79 % 1029 hPa 22 nubi sparse +11.6° perc. +10.8° Assenti 3.2 NO max 3.8 Maestrale 80 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:54

