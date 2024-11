Meteo Desenzano del Garda, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 22 Novembre, Desenzano del Garda si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli coperti e temperature fresche. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 4°C, con una copertura nuvolosa al 100% e una leggera probabilità di precipitazioni. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con l’arrivo di cieli sereni che accompagneranno la giornata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con cieli coperti e temperature che scenderanno fino a 3,9°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 15 km/h, proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 23,8 km/h. Con l’avanzare della notte, le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature percepite scenderanno ulteriormente, raggiungendo valori intorno a 0,4°C.

La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, che toccheranno i 6,4°C alle 08:00. Il vento sarà moderato, con velocità di circa 9 km/h. Durante le ore centrali della mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 10,4°C entro le 11:00. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 39%, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà, con cieli sereni e temperature che toccheranno il picco di 11,3°C alle 13:00. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 6,6 km/h. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste, e l’umidità si manterrà sotto il 50%, rendendo la giornata particolarmente gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 4°C. I cieli rimarranno sereni, con un’umidità che si aggirerà attorno al 49%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Desenzano del Garda indicano una giornata di Venerdì 22 Novembre caratterizzata da un netto miglioramento rispetto alla notte. Le temperature si manterranno fresche, ma il sole farà capolino, garantendo un clima favorevole per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche, con cieli prevalentemente sereni e un clima asciutto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +3.9° perc. +0.4° Assenti 15 O max 23.8 Ponente 82 % 992 hPa 4 nubi sparse +3.2° perc. -1.3° Assenti 20.6 O max 31.1 Ponente 82 % 996 hPa 7 cielo sereno +4.1° perc. +1.2° Assenti 11.7 NO max 21.1 Maestrale 66 % 998 hPa 10 cielo sereno +9.7° perc. +9.2° Assenti 5.8 N max 10.6 Tramontana 44 % 1003 hPa 13 cielo sereno +11.3° perc. +9.4° Assenti 2.7 NNE max 7.4 Grecale 34 % 1005 hPa 16 cielo sereno +7° perc. +7° Assenti 3.6 SSE max 9.4 Scirocco 56 % 1009 hPa 19 cielo sereno +5.3° perc. +2.6° Assenti 12.1 N max 13.7 Tramontana 54 % 1013 hPa 22 cielo sereno +4.2° perc. +1.2° Assenti 12.1 N max 13.2 Tramontana 49 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.