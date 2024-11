Meteo Desio, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Domenica 17 Novembre a Desio si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano che la mattina si presenterà con poche nuvole, mentre nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno. Tuttavia, nel corso della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, portando a un cielo completamente coperto. Le temperature varieranno da un minimo di 7,6°C durante la notte a un massimo di 12,1°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 3%. Le temperature scenderanno fino a raggiungere i 7,6°C a mezzanotte, mantenendosi stabili attorno ai 7°C fino alle prime ore del mattino. L’umidità si attesterà intorno al 67%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1019 hPa. La velocità del vento sarà molto contenuta, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 11,2°C intorno alle 11:00. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi attorno al 49%. La pressione atmosferica inizierà a scendere, ma rimarrà comunque su valori elevati, intorno ai 1016 hPa. Il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 12,1°C. L’umidità si stabilizzerà attorno al 48%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo i 1014 hPa. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento significativo. Il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, fino a coprirsi completamente. Le temperature scenderanno a 9°C entro le 20:00, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 72%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa. Il vento, pur rimanendo debole, potrebbe presentare qualche raffica più intensa, ma senza particolari effetti sul clima generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desio indicano una giornata di Domenica 17 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno, con un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con possibilità di precipitazioni. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un cambio di tempo nei prossimi giorni, mantenendo un occhio attento sulle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 1.9 NO max 3.2 Maestrale 68 % 1019 hPa 4 cielo sereno +6.9° perc. +6.9° Assenti 2 NNO max 2.9 Maestrale 68 % 1018 hPa 7 poche nuvole +6.8° perc. +6.8° Assenti 2.3 N max 2.8 Tramontana 66 % 1017 hPa 10 poche nuvole +10.3° perc. +8.7° Assenti 2.1 SSO max 2 Libeccio 51 % 1017 hPa 13 cielo sereno +12.1° perc. +10.6° Assenti 3.3 SO max 3.2 Libeccio 48 % 1014 hPa 16 cielo sereno +10.5° perc. +9.1° Assenti 3.1 S max 3.1 Ostro 58 % 1013 hPa 19 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 2.8 ESE max 3.7 Scirocco 67 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° Assenti 3 E max 4.6 Levante 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.