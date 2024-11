Meteo Desio, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Desio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 74%.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a raggiungere i 10°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, la nuvolosità aumenterà nuovamente nel corso della giornata, portando a un cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 9°C e l’umidità rimarrà alta, intorno al 66%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 10°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 7°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con un’umidità che si attesterà attorno al 73%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desio nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più fresca, soprattutto nelle ore serali. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima autunnale, con temperature che non scenderanno drasticamente.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° Assenti 2.1 ENE max 3.6 Grecale 73 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 1 ENE max 1.9 Grecale 73 % 1013 hPa 7 poche nuvole +6.7° perc. +6.7° Assenti 2.2 E max 2.5 Levante 76 % 1014 hPa 10 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° Assenti 4.8 SSE max 4.4 Scirocco 64 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.6° perc. +9.2° Assenti 3.6 ESE max 4.6 Scirocco 59 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 2.6 SE max 3.8 Scirocco 66 % 1014 hPa 19 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 1.5 NE max 2.2 Grecale 71 % 1014 hPa 22 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° Assenti 1.4 NE max 2.4 Grecale 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:47

