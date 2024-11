Meteo Desio, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Desio indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piuttosto nuvoloso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 14,5°C nel pomeriggio. La presenza di vento fresco e una diminuzione della copertura nuvolosa contribuiranno a rendere l’atmosfera più gradevole.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,6°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 69%, e il vento soffierà leggermente da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 3,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nella mattina, il cielo comincerà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni più serene. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 10,4°C entro le 10:00. Il vento si intensificherà, con velocità che potranno arrivare fino a 12 km/h, rendendo l’aria più fresca. L’umidità scenderà, portandosi attorno al 57%.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, con un massimo di 14,5°C atteso intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con solo poche nuvole nel cielo. Il vento si farà sentire, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h, rendendo il clima fresco ma piacevole. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 25%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che si abbasseranno fino a 5,6°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Ovest, mantenendo una certa freschezza nell’aria. L’umidità rimarrà contenuta, attorno al 27%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Desio mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e un clima prevalentemente sereno. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Desio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 7 % 3.6 NNO max 3.8 Maestrale 68 % 1000 hPa 4 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° prob. 10 % 3.4 ONO max 6.6 Maestrale 69 % 997 hPa 7 nubi sparse +7.4° perc. +6.6° prob. 4 % 5.3 NO max 12.6 Maestrale 71 % 996 hPa 10 nubi sparse +10.4° perc. +9° Assenti 8 ONO max 17.9 Maestrale 57 % 996 hPa 13 nubi sparse +14.5° perc. +12.6° Assenti 13.2 NO max 27.5 Maestrale 25 % 995 hPa 16 nubi sparse +10.5° perc. +8.3° Assenti 21.5 NNO max 42.2 Maestrale 26 % 999 hPa 19 cielo sereno +7.7° perc. +5° Assenti 15.5 NNO max 42.4 Maestrale 26 % 1003 hPa 22 poche nuvole +5.9° perc. +3.1° Assenti 13.2 NNO max 27.7 Maestrale 27 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:45

