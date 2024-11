Meteo Eboli, le previsioni per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 4 Novembre a Eboli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si diraderanno nel corso della mattinata, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 13°C. La ventilazione sarà leggera, proveniente da est-nord-est, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 43%, garantendo un comfort climatico ottimale. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi sui 19°C alle ore 15:00. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non influenzerà il benessere generale.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 13°C. La ventilazione continuerà a essere leggera, favorendo un clima tranquillo e fresco. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, intorno ai 1024 hPa, contribuendo a una sensazione di stabilità meteorologica.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Eboli mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su livelli miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per godere delle attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste favorevoli condizioni climatiche, mentre l’umidità e la brezza leggera garantiranno un comfort ottimale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.1° perc. +12.5° Assenti 6.5 ENE max 6.3 Grecale 79 % 1025 hPa 4 cielo sereno +12.6° perc. +11.9° Assenti 6.9 ENE max 6.5 Grecale 78 % 1025 hPa 7 cielo sereno +15.3° perc. +14.6° Assenti 5.7 ENE max 7.6 Grecale 66 % 1025 hPa 10 cielo sereno +21.3° perc. +20.7° Assenti 4.1 O max 3.8 Ponente 45 % 1024 hPa 13 poche nuvole +21.8° perc. +21.2° Assenti 6.7 OSO max 6.1 Libeccio 45 % 1023 hPa 16 nubi sparse +15.8° perc. +15.3° Assenti 2.5 ONO max 3.3 Maestrale 72 % 1023 hPa 19 cielo sereno +14° perc. +13.4° Assenti 6.3 ENE max 6.6 Grecale 75 % 1024 hPa 22 poche nuvole +13.3° perc. +12.6° Assenti 6.1 ENE max 6.1 Grecale 75 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:49

