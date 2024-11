Meteo Empoli, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Empoli indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi sparse domineranno il panorama, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un cielo coperto, con temperature in lieve calo.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Empoli avrà un clima gradevole, con temperature che varieranno da +13,9°C a +12,5°C. La copertura nuvolosa sarà limitata, con un’umidità che si attesterà intorno al 74%. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 2,4 km/h e 3,1 km/h, proveniente principalmente da est.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà inizialmente con poche nuvole, per poi coprirsi progressivamente. Le temperature saliranno fino a raggiungere un massimo di +20°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà, mantenendosi comunque sopra il 50%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero, con velocità che non supereranno i 3,2 km/h.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, le nubi sparse saranno la caratteristica principale del cielo empolese. Le temperature si manterranno intorno ai 19-20°C, con un’umidità che aumenterà nuovamente fino al 71%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 3,3 km/h.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà coperto, con temperature che scenderanno fino a +14°C. L’umidità si attesterà attorno al 75%, mentre il vento si farà leggermente più intenso, raggiungendo i 4,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Empoli nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Non si prevedono eventi meteorologici estremi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.3° perc. +12.6° Assenti 2.7 ENE max 2.7 Grecale 75 % 1023 hPa 5 cielo sereno +12.5° perc. +11.8° Assenti 3.1 E max 3.1 Levante 77 % 1023 hPa 8 cielo coperto +15° perc. +14.3° Assenti 3.1 E max 4 Levante 69 % 1024 hPa 11 nubi sparse +19.2° perc. +18.6° Assenti 0.9 N max 0.8 Tramontana 56 % 1023 hPa 14 nubi sparse +20.2° perc. +19.6° Assenti 3 ONO max 2.4 Maestrale 53 % 1022 hPa 17 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° Assenti 2.6 NO max 3 Maestrale 71 % 1023 hPa 20 nubi sparse +14.8° perc. +14.3° Assenti 2.1 NE max 2.2 Grecale 74 % 1024 hPa 23 cielo coperto +14° perc. +13.3° Assenti 4.4 NE max 4.1 Grecale 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:01

