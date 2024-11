Meteo Empoli, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Empoli di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La meteo si presenterà variabile, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi e una diminuzione della copertura nuvolosa nel pomeriggio. I venti, inizialmente forti, tenderanno a calmarsi, rendendo la giornata più gradevole.

Nella notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,1°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. I venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest a velocità sostenuta, raggiungendo punte di 46,8 km/h, con raffiche che potranno superare i 90 km/h, creando una burrasca forte. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli di circa 0,58 mm.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà immediatamente. Si continuerà a registrare pioggia leggera fino alle prime ore del giorno, con temperature che scenderanno a circa 11,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma già dalle ore successive si inizierà a notare un miglioramento. A partire dalle 09:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 14,6°C entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno il picco di 15,2°C intorno alle 13:00. I venti, che inizialmente saranno freschi, si calmeranno, permettendo di godere di un clima più mite. L’umidità scenderà notevolmente, rendendo l’aria più secca e gradevole. La pressione atmosferica, in aumento, contribuirà a stabilizzare le condizioni meteo.

Con l’arrivo della sera, ci sarà un ritorno della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature scenderanno progressivamente, attestandosi intorno ai 6,5°C a fine giornata. I venti si presenteranno leggeri, mantenendo una brezza fresca che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Empoli indicano un miglioramento significativo nel corso della giornata di Venerdì 22 Novembre, con un passaggio da condizioni piovose a un clima più sereno e temperato. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione della nuvolosità, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14° perc. +13.3° prob. 25 % 42.2 OSO max 80.6 Libeccio 69 % 994 hPa 5 pioggia leggera +11.9° perc. +11° 0.23 mm 30.2 OSO max 51.7 Libeccio 69 % 996 hPa 8 cielo coperto +11.6° perc. +10.6° prob. 13 % 8.5 O max 24.7 Ponente 69 % 1000 hPa 11 nubi sparse +14.6° perc. +13.1° prob. 3 % 5.9 N max 13 Tramontana 39 % 1003 hPa 14 cielo sereno +14.7° perc. +12.8° Assenti 7.8 NNE max 14.9 Grecale 22 % 1005 hPa 17 cielo sereno +9.4° perc. +8.4° Assenti 7.9 ENE max 16.5 Grecale 32 % 1009 hPa 20 cielo coperto +7.6° perc. +6.6° Assenti 6.6 NNE max 10 Grecale 43 % 1013 hPa 23 nubi sparse +6.5° perc. +6.5° Assenti 4.5 NE max 5.9 Grecale 43 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.