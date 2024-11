Meteo Enna, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Enna indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,6°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere un massimo di 20°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 29% e il 81% nel corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo a Enna si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di 11,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 39%, mentre la velocità del vento si manterrà intorno ai 5 km/h proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 67%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 13,3°C alle 07:00 e continuando a salire fino a 19,8°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, arrivando a valori minimi del 3%. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, con punte di 3,7 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà sereno e le temperature toccheranno il picco di 20°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 29%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. Anche in questo caso, la ventilazione sarà debole, contribuendo a mantenere un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 3 Novembre a Enna si presenteranno favorevoli, con una giornata prevalentemente serena e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 10°C e i 20°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima ideale.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.1° perc. +10° Assenti 4.5 N max 4.5 Tramontana 64 % 1023 hPa 5 nubi sparse +10.6° perc. +9.2° Assenti 4.8 NNE max 4.6 Grecale 58 % 1023 hPa 8 cielo sereno +15.5° perc. +14.2° Assenti 0.8 N max 1 Tramontana 42 % 1024 hPa 11 cielo sereno +19.3° perc. +18.1° Assenti 3.7 SSO max 2.9 Libeccio 32 % 1023 hPa 14 cielo sereno +19.9° perc. +18.7° Assenti 5 SO max 4.1 Libeccio 30 % 1022 hPa 17 cielo sereno +14.6° perc. +13.7° Assenti 3.3 SO max 5.7 Libeccio 60 % 1023 hPa 20 cielo sereno +12.6° perc. +12° Assenti 0.7 SSO max 2.1 Libeccio 79 % 1025 hPa 23 cielo sereno +11.7° perc. +11° Assenti 2.6 N max 2.6 Tramontana 81 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:59

