Meteo Enna, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Enna indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso al mattino, con un progressivo miglioramento verso la sera. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 10,7°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 30,8 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 15%.

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 15,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 6,6 km/h e i 12,9 km/h, sempre da Ovest-Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto elevata, attorno al 55%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 12°C verso le 17:00. Il vento si farà più debole, con intensità che non supererà i 5,3 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attorno al 19%, e l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 75%.

La sera porterà un netto miglioramento, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 9,4°C a partire dalle 20:00. Il vento sarà leggero, con velocità di circa 5,6 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, non influenzerà più il comfort termico come nelle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in calo. Venerdì e Sabato si prevede un clima stabile, con temperature che si attesteranno tra i 9°C e i 14°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è sempre possibile.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10.9° perc. +10.5° prob. 36 % 10.9 O max 29.9 Ponente 92 % 1010 hPa 5 nubi sparse +10.5° perc. +9.9° prob. 33 % 7.7 ONO max 10.8 Maestrale 91 % 1009 hPa 8 cielo coperto +12.8° perc. +12.1° prob. 25 % 8 NO max 15.6 Maestrale 75 % 1012 hPa 11 cielo coperto +15.3° perc. +14.4° prob. 25 % 12.8 ONO max 17.8 Maestrale 57 % 1011 hPa 14 cielo coperto +15.4° perc. +14.4° prob. 20 % 9.3 ONO max 13.4 Maestrale 57 % 1010 hPa 17 cielo coperto +12° perc. +11.2° prob. 14 % 1.1 O max 4.6 Ponente 75 % 1012 hPa 20 cielo sereno +10° perc. +9.6° Assenti 5.6 SSO max 5.7 Libeccio 90 % 1013 hPa 23 cielo sereno +9.4° perc. +8° prob. 3 % 9.4 OSO max 22 Libeccio 95 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:47

