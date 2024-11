Meteo Enna, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Enna indicano una giornata caratterizzata da un inizio con cielo sereno e poche nuvole, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 18,4°C. I venti soffieranno prevalentemente da Ovest, con intensità variabile, e l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 9,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 6%, e le condizioni di vento saranno tranquille, con una velocità di circa 7,4 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 94%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1017 hPa.

Nella mattina, le previsioni del tempo prevedono un incremento della copertura nuvolosa, che arriverà a circa il 39%. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 12,6°C alle 08:00 e raggiungendo i 18,1°C entro le 11:00. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno superare i 24 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 70%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse, con temperature che si manterranno attorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 39%, e i venti continueranno a soffiare da Ovest con intensità fresca, raggiungendo i 39,9 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori attorno al 5%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 11,4°C e l’umidità salirà nuovamente, toccando il 95%. I venti si faranno più leggeri, ma continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una certa freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di nubi sparse. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, rendendo l’aria piuttosto fresca. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente per il fine settimana, quando potrebbero verificarsi variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +9.6° perc. +8.8° Assenti 7.2 O max 9.2 Ponente 95 % 1017 hPa 5 nubi sparse +9.3° perc. +8.6° Assenti 6.4 OSO max 7.5 Libeccio 94 % 1015 hPa 8 nubi sparse +12.6° perc. +12.2° Assenti 10.7 OSO max 23.3 Libeccio 84 % 1014 hPa 11 nubi sparse +18.1° perc. +17.4° Assenti 24.9 O max 38.5 Ponente 55 % 1012 hPa 14 nubi sparse +17° perc. +16.3° prob. 5 % 26.5 OSO max 37.3 Libeccio 62 % 1010 hPa 17 poche nuvole +12.9° perc. +12.4° prob. 23 % 15.7 O max 34.1 Ponente 85 % 1011 hPa 20 cielo coperto +11.8° perc. +11.5° prob. 7 % 11.4 O max 25.1 Ponente 93 % 1011 hPa 23 cielo coperto +11° perc. +10.6° prob. 7 % 10.3 O max 22.8 Ponente 95 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:47

