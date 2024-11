Meteo Erice, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Erice si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con un incremento della copertura nuvolosa nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +12,3°C e +16,1°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,6 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 70%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 1%. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i +12,3°C a mezzanotte e mantenendosi attorno ai +12°C fino alle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, con direzione est e intensità di 5,9 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% intorno alle 07:00, per poi tornare a nubi sparse nel corso della mattinata. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i +16,1°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varierà tra 3,1 km/h e 6,4 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, si prevede un netto miglioramento delle condizioni, con il ritorno di un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai +15°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione variabile e intensità che non supererà i 6,8 km/h. L’umidità continuerà a scendere, portandosi verso il 62%.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature in lieve calo, che toccheranno i +13°C. La ventilazione rimarrà leggera, con direzione est e intensità di circa 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Erice nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Si consiglia di approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto, poiché le condizioni meteo si presenteranno favorevoli e senza precipitazioni significative.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Erice

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.1° perc. +11.4° Assenti 7.6 E max 7.5 Levante 77 % 1023 hPa 5 nubi sparse +11.8° perc. +11° Assenti 6.7 ESE max 6.5 Scirocco 76 % 1023 hPa 8 nubi sparse +14° perc. +13.1° Assenti 4.8 SE max 4.9 Scirocco 61 % 1024 hPa 11 nubi sparse +16° perc. +15.1° Assenti 3.8 O max 4.9 Ponente 53 % 1024 hPa 14 cielo sereno +15.5° perc. +14.6° Assenti 5.4 NO max 5 Maestrale 59 % 1023 hPa 17 cielo sereno +13.4° perc. +12.6° Assenti 3.8 ENE max 3.6 Grecale 69 % 1023 hPa 20 cielo sereno +13.1° perc. +12.2° Assenti 5.8 ESE max 5.6 Scirocco 70 % 1024 hPa 23 cielo sereno +12.7° perc. +11.8° Assenti 5 SE max 4.8 Scirocco 70 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 17:03

