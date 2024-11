Meteo Faenza, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Faenza si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 6°C. La mattina porterà un ulteriore lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 11°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si registreranno temperature massime di circa 12°C, mentre la sera si chiuderà con valori attorno ai 7°C. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere che accompagneranno la giornata.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Faenza godrà di un cielo sereno, con una temperatura di circa 6,1°C e una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa. Queste condizioni si ripeteranno anche nelle ore successive, con temperature che scenderanno leggermente fino a 5,2°C alle 05:00.

La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento. Alle 08:00, la temperatura salirà a 7,6°C, raggiungendo i 11,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con una percentuale che non supererà il 7%. La ventilazione sarà moderata, con velocità che varieranno tra i 4 e i 6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 59% alle 12:00.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mantenere cieli poco nuvolosi, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12°C. Le brezze saranno leggere, e le condizioni di assenza di precipitazioni si confermeranno. L’umidità si attesterà intorno al 58%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1021 hPa.

La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che si attesteranno attorno ai 7°C. La ventilazione rimarrà debole, con brezze leggere che accompagneranno il calar della notte. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Faenza indicano una giornata di Sabato 16 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e condizioni di meteo favorevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima complessivamente piacevole. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste belle giornate per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6° perc. +4.8° Assenti 6.2 OSO max 6.4 Libeccio 74 % 1025 hPa 4 cielo sereno +5.4° perc. +4.2° Assenti 6.2 OSO max 6.5 Libeccio 81 % 1025 hPa 7 cielo sereno +5.7° perc. +4.7° Assenti 5.5 O max 6.2 Ponente 82 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10.2° perc. +9° Assenti 5 NNO max 5.1 Maestrale 65 % 1024 hPa 13 poche nuvole +12.1° perc. +10.8° Assenti 4.2 N max 3.5 Tramontana 58 % 1022 hPa 16 poche nuvole +8.7° perc. +8.7° Assenti 1.8 ESE max 2.4 Scirocco 72 % 1021 hPa 19 cielo sereno +7.6° perc. +6.8° Assenti 5.8 SO max 5.5 Libeccio 72 % 1020 hPa 22 cielo sereno +7.2° perc. +6.2° Assenti 6.3 SO max 7.2 Libeccio 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:42

