Meteo Fasano, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Fasano di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con massime che non supereranno i 14,5°C. La presenza di nuvolosità sarà costante, con copertura che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da direzioni settentrionali, con raffiche che potranno toccare i 24,9 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 13,4°C. La probabilità di precipitazioni sarà presente, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore del mattino. Durante la mattina, le piogge moderate continueranno a cadere, con temperature che varieranno tra i 12°C e i 14,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata e l’umidità si manterrà sopra l’80%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero miglioramento, con piogge che si presenteranno in forma più leggera, ma non mancheranno momenti di pioggia intermittente. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,8°C, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità moderata. La copertura nuvolosa rimarrà comunque alta, mantenendo il cielo prevalentemente grigio.

La sera porterà con sé un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 12,8°C. La probabilità di precipitazioni si manterrà intorno all’85%, e i venti si faranno più leggeri, con velocità che non supereranno i 5,7 km/h. La notte si concluderà con un cielo nuovamente coperto e temperature fresche.

In conclusione, le previsioni meteo per Fasano nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con piogge che continueranno a manifestarsi anche nei giorni successivi. Si prevede un miglioramento solo parziale, con temperature che si manterranno fresche e una costante presenza di nuvolosità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +12.9° perc. +12.2° 0.12 mm 18.5 ENE max 22.9 Grecale 76 % 1017 hPa 5 pioggia moderata +12.2° perc. +11.8° 3.04 mm 17.4 N max 21.6 Tramontana 92 % 1017 hPa 8 pioggia moderata +12.4° perc. +12.2° 1.2 mm 14.7 N max 22.3 Tramontana 93 % 1017 hPa 11 cielo coperto +14.3° perc. +13.9° prob. 75 % 18.5 NNO max 21.2 Maestrale 81 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +14.1° perc. +13.6° 0.14 mm 16.4 NNO max 18.8 Maestrale 80 % 1016 hPa 17 cielo coperto +13.3° perc. +12.9° prob. 24 % 10.6 N max 16.1 Tramontana 84 % 1017 hPa 20 cielo coperto +13.1° perc. +12.7° prob. 8 % 5.7 NO max 7.9 Maestrale 84 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +12.8° perc. +12.4° 0.14 mm 4.6 NNO max 5.1 Maestrale 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:31

