Meteo Fasano, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Fasano indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 15,9°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da un cielo coperto a nubi sparse, mentre il vento soffierà da nord-ovest con intensità che potrà raggiungere i 30 km/h nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà attorno ai 15,9°C. L’umidità sarà alta, intorno all’87%, e il vento si farà sentire con una velocità di circa 14,3 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo una copertura del 100% alle 7:00 del mattino, con una temperatura che salirà a 16,4°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra i 16,4°C e i 19,2°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che scenderanno fino al 50% intorno a mezzogiorno. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest, con intensità crescente, raggiungendo punte di 22,6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con un’alternanza di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,1°C e 19°C, mentre il vento si intensificherà ulteriormente, con raffiche che potranno arrivare fino a 36,7 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 75%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,2°C. Il vento rimarrà fresco, con velocità che si attesteranno tra i 24 km/h e i 26,5 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 55% e il 65%, mentre l’umidità continuerà a essere elevata, attorno all’86%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fasano indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una continua presenza di nubi sparse. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze di Fasano anche in questo periodo autunnale.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° Assenti 14 NO max 19.6 Maestrale 86 % 1022 hPa 5 nubi sparse +15° perc. +14.7° Assenti 14.2 NO max 19.8 Maestrale 82 % 1022 hPa 8 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 17.6 NO max 25.5 Maestrale 70 % 1022 hPa 11 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° Assenti 21.9 NNO max 26.9 Maestrale 66 % 1021 hPa 14 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° Assenti 24.9 NNO max 32 Maestrale 71 % 1020 hPa 17 nubi sparse +16.8° perc. +16.8° Assenti 23.5 NNO max 37.9 Maestrale 85 % 1021 hPa 20 nubi sparse +16.8° perc. +16.8° Assenti 26.5 NNO max 40.4 Maestrale 87 % 1022 hPa 23 nubi sparse +16.2° perc. +16.1° Assenti 24.1 NO max 37.2 Maestrale 84 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.