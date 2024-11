Meteo Favara, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Favara per Giovedì 7 Novembre si preannunciano variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e a qualche pioggia leggera, specialmente nelle ore centrali. La temperatura si manterrà su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente moderati, provenienti da est-nord est.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con cieli sereni e una leggera brezza. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’87%. Le condizioni rimarranno stabili fino all’alba, quando si registreranno temperature minime di circa 14°C.

Durante la mattina, si prevede un cielo sereno che favorirà un incremento delle temperature, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. La brezza vivace accompagnerà la giornata, con venti che soffieranno a circa 20 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 63%. Tuttavia, a partire dalla tarda mattinata, si registreranno le prime piogge leggere, con accumuli minimi.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà ulteriormente. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a piogge leggere, specialmente tra le 13:00 e le 15:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 65% nel primo pomeriggio. I venti continueranno a soffiare moderati, con raffiche che potranno superare i 20 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Le probabilità di pioggia rimarranno elevate, con valori che si aggireranno intorno al 42%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 85%, e i venti continueranno a mantenere una certa vivacità.

In conclusione, le previsioni meteo per Favara nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni a partire da Venerdì, con cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è sempre presente in questa stagione.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.5° perc. +14.3° Assenti 9.1 ENE max 9.3 Grecale 87 % 1026 hPa 5 poche nuvole +14° perc. +13.8° Assenti 10.6 ENE max 11.7 Grecale 87 % 1026 hPa 8 cielo sereno +17.7° perc. +17.3° prob. 7 % 13.8 E max 23.4 Levante 68 % 1027 hPa 11 poche nuvole +20.1° perc. +19.8° prob. 3 % 21.5 SE max 22.8 Scirocco 60 % 1026 hPa 14 nubi sparse +19.3° perc. +19° prob. 61 % 20.8 SE max 21.2 Scirocco 65 % 1025 hPa 17 nubi sparse +16.5° perc. +16.3° prob. 45 % 13.2 ESE max 20.1 Scirocco 81 % 1026 hPa 20 nubi sparse +16° perc. +15.8° prob. 44 % 13.6 ESE max 20.4 Scirocco 84 % 1026 hPa 23 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° prob. 46 % 15.6 ESE max 23.4 Scirocco 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:59

