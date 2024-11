Meteo Favara, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Favara di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,3°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, e il vento soffierà leggero da Est-Nord Est con velocità di circa 9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1032 hPa.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo confermeranno un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 15,8°C intorno alle 11:00. Anche in questa fascia oraria, il vento continuerà a soffiare leggero, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud. L’umidità scenderà gradualmente, attestandosi intorno al 61%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, favorendo un clima piacevole.

Durante il pomeriggio, si prevede un incremento della temperatura, che toccherà un massimo di 16,2°C alle 12:00 e si manterrà su valori simili fino alle 14:00. Il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa, e la copertura nuvolosa non supererà il 14%. Il vento si presenterà sempre leggero, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 62%, rendendo l’aria gradevole.

In sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che si aggireranno attorno al 17%. Il vento continuerà a mantenere una velocità leggera, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 83%. La pressione atmosferica si manterrà costante, contribuendo a un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per Favara di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima particolarmente gradevole per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questa settimana un’ottima occasione per godere di momenti di svago e relax.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.9° perc. +8.8° Assenti 8.4 ENE max 8.5 Grecale 81 % 1031 hPa 5 cielo sereno +9.6° perc. +8.5° Assenti 8.3 ENE max 8.5 Grecale 82 % 1030 hPa 8 cielo sereno +12.7° perc. +11.8° Assenti 6.8 E max 6.7 Levante 69 % 1030 hPa 11 cielo sereno +15.8° perc. +15° Assenti 7.8 S max 7.5 Ostro 61 % 1028 hPa 14 poche nuvole +15.9° perc. +15.2° Assenti 7.6 SSO max 7.7 Libeccio 64 % 1027 hPa 17 poche nuvole +13.1° perc. +12.6° Assenti 2.5 S max 4.8 Ostro 79 % 1026 hPa 20 poche nuvole +12.4° perc. +11.9° Assenti 5.1 ENE max 5.2 Grecale 82 % 1027 hPa 23 poche nuvole +11.9° perc. +11.3° Assenti 6.3 ENE max 6.2 Grecale 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.