Meteo Favara, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Favara indicano un Venerdì 8 Novembre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con un’alternanza di pioggia leggera e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18,9°C nel pomeriggio. La presenza di nuvolosità sarà significativa, con copertura che varierà dal 50% della notte fino a picchi del 99% durante la mattina. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da est e sud-est, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h.

Durante la notte, Favara si troverà sotto un cielo con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,9°C. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera, specialmente a partire dalle prime ore del mattino. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9-10 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, la situazione meteo subirà un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere che accompagneranno le prime ore del giorno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16,3°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con il 99% di nubi che copriranno il cielo. Le precipitazioni saranno deboli, ma costanti, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,61 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento temporaneo, con la possibilità di schiarite e una diminuzione della pioggia. Tuttavia, la nuvolosità rimarrà alta, con un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18,9°C, mentre le piogge moderate si ripresenteranno nel tardo pomeriggio, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,5 mm. I venti si faranno sentire, con intensità che potrà raggiungere i 21,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 15,2°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che si manterrà attorno al 44%. Le condizioni di umidità saranno elevate, con valori che toccheranno l’84%.

In conclusione, le previsioni meteo per Favara nei prossimi giorni evidenziano una tendenza a mantenere condizioni di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Domani si prevede un lieve miglioramento, ma non si escludono ulteriori precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso continuerà a dominare la scena.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.5° perc. +14.2° prob. 36 % 10 ENE max 11.3 Grecale 85 % 1026 hPa 5 pioggia leggera +14° perc. +13.8° 0.55 mm 10.3 ENE max 12.9 Grecale 86 % 1025 hPa 8 pioggia leggera +16.3° perc. +15.9° 0.33 mm 9.6 E max 15.4 Levante 75 % 1026 hPa 11 pioggia leggera +18.7° perc. +18.3° 0.33 mm 18 SE max 19.8 Scirocco 66 % 1025 hPa 14 cielo coperto +18.9° perc. +18.5° prob. 67 % 16.6 SE max 19 Scirocco 64 % 1024 hPa 17 pioggia moderata +15.9° perc. +15.8° 1.5 mm 11.3 ESE max 19.8 Scirocco 85 % 1025 hPa 20 cielo coperto +16.2° perc. +16° prob. 53 % 9.7 E max 15.4 Levante 83 % 1025 hPa 23 cielo coperto +15.2° perc. +15° prob. 44 % 6.1 ENE max 6.7 Grecale 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.