Meteo Fermo, le previsioni per domani domenica 3 novembre

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Fermo si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si presenterà per lo più sereno e con poche nuvole. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 12,0°C e i 17,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con punte che raggiungeranno i 31,4 km/h nelle ore del mattino. L’umidità si attesterà intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 12,3°C. La velocità del vento si manterrà su valori sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 25,9 km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’81%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando a un aumento delle temperature che toccheranno i 17,1°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di cielo sereno favoriranno una sensazione di benessere, nonostante l’umidità rimanga piuttosto elevata. Il vento, proveniente da Ovest-Nord Ovest, continuerà a soffiare con una certa intensità, attorno ai 22,1 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi intorno ai 15,4°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. Anche in questa fascia oraria, il vento si manterrà moderato, contribuendo a rendere l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno sui 12,0°C. Il cielo continuerà a essere caratterizzato da poche nuvole, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’87%. La velocità del vento si ridurrà, rendendo l’atmosfera più tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Fermo indicano una giornata di Domenica 3 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente, ma senza significative variazioni meteorologiche. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.6° perc. +12° Assenti 14.2 O max 21.7 Ponente 80 % 1024 hPa 4 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° Assenti 16.3 ONO max 25.9 Maestrale 81 % 1024 hPa 7 cielo sereno +13.3° perc. +12.8° Assenti 19.6 ONO max 31.4 Maestrale 81 % 1025 hPa 10 poche nuvole +16.4° perc. +15.9° Assenti 22.4 NO max 25.5 Maestrale 67 % 1026 hPa 13 cielo sereno +16.7° perc. +16.1° Assenti 22.4 NNO max 23.5 Maestrale 66 % 1025 hPa 16 cielo sereno +13.7° perc. +13.2° Assenti 13.4 NNO max 18.6 Maestrale 79 % 1025 hPa 19 poche nuvole +12.8° perc. +12.3° Assenti 8.8 NO max 12.9 Maestrale 81 % 1026 hPa 22 poche nuvole +11.7° perc. +11.2° Assenti 10.6 O max 11.4 Ponente 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:50

