Meteo Fermo, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Fermo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. La pressione atmosferica rimarrà stabile, attorno ai 1032 hPa, e l’umidità si manterrà intorno al 57%.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentarsi sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 12°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra i 5 e i 10 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 38% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 9°C. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento non subiranno significative variazioni. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori elevati, favorendo un clima stabile e asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno agli 8°C. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento saranno simili a quelle della giornata, con una leggera brezza. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza portare a fenomeni di precipitazione.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fermo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare con l’avvicinarsi di nuove perturbazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.8° perc. +5.1° Assenti 8.6 O max 8.1 Ponente 57 % 1031 hPa 4 cielo sereno +6.4° perc. +4.8° Assenti 8 OSO max 7.6 Libeccio 56 % 1030 hPa 7 cielo sereno +6.6° perc. +5.3° Assenti 7.3 OSO max 7.1 Libeccio 55 % 1030 hPa 10 cielo sereno +11.2° perc. +9.4° Assenti 4.6 SSE max 5.7 Scirocco 41 % 1029 hPa 13 cielo sereno +12.5° perc. +10.8° Assenti 10.6 SE max 11.5 Scirocco 39 % 1026 hPa 16 cielo sereno +9.8° perc. +8.4° Assenti 10.1 SSE max 12.3 Scirocco 50 % 1025 hPa 19 cielo sereno +9° perc. +7.6° Assenti 8.8 SSO max 9.6 Libeccio 53 % 1025 hPa 22 cielo sereno +8.7° perc. +7.7° Assenti 7 SSO max 7.7 Libeccio 56 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.